Trabzon’un Sürmene ilçesinde arıcılık yapan eski Belediye Başkanı İbrahim Sedef, arı kovanlarını rahat bırakmayan ayıları önce kovaladı, sonra özür dileyerek bal verdi.
Ayıları önce kovaladı, sonra özür dileyerek bal verdi06 Aralık 2018, Perşembe
- Eski sevgilisiyle plan yapan kadın nişanlısını kaçırıp fidye istedi
- Ayıları önce kovaladı, sonra özür dileyerek bal verdi
- Müge Anlı canlı yayınında DNA testinin sonucu açıklandıktan sonra yaşananlar...
- Müge Anlı canlı yayınında açıklanan DNA testi sonucuna göre 4 yaşındaki Görkem'in babası... 6 Aralık
- Müge Anlı canlı yayınında şok eden anlar! DNA testi sonucuna göre 4 yaşındaki Görkem'in babası... 6 Aralık
- Danıştay'tan flaş başörtüsü kararı!
- İran'da düşen jetin pilotu melike kuvvet'in ağlatan videosu
- Başkan Erdoğan 14 ilin belediye başkan adayını açıkladı
- Başkan Erdoğan: "Gürültü ve görüntü kirliliğine izin vermeyeceğiz"
- Başkan Erdoğan: "Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanlarıyla görüşüyor"
- İki yunus polise böyle çarptı
- KKTC'de şiddetli yağış hayatı felç etti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.