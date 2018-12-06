Haberler Web TV Ayıları önce kovaladı, sonra özür dileyerek bal verdi

Ayıları önce kovaladı, sonra özür dileyerek bal verdi

06 Aralık 2018, Perşembe

Trabzon’un Sürmene ilçesinde arıcılık yapan eski Belediye Başkanı İbrahim Sedef, arı kovanlarını rahat bırakmayan ayıları önce kovaladı, sonra özür dileyerek bal verdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları