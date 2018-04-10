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Aydos Ormanları'nda yangın!

06 Nisan 2018, Cuma

İstanbul'da bulunan Aydos Ormanları'nda yangın çıktı. Bölgeye ulaşan A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır, itfaiye ekibinin müdahalesini ve olayla ilgili gelişmeleri aktardı.

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