İstanbul'da bulunan Aydos Ormanları'nda yangın çıktı. Bölgeye ulaşan A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır, itfaiye ekibinin müdahalesini ve olayla ilgili gelişmeleri aktardı.
Aydos Ormanları'nda yangın!06 Nisan 2018, Cuma
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