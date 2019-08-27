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Aydın'ın Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Fatih Atay CHP belediyeciliğini eleştirdi: Belediyeyi organize soymuşlar

27.08.2019 19:06

Aydın'ın Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Fatih Atay, kendisinden önceki dönemde yine CHP'den seçilerek başkanlık yapan, son seçimde aday gösterilmeyince Demokrat Parti'den aday olup kendisine rakip çıkan Mesut Özakcan'ı eleştirdi. Atay, Özakcan'ın ihale yapılmadan mal satın aldığını ya da bazı mallar alınmadan ödeme yaptığını iddia ederek, 'Belediyeyi yakınlarıyla birlikte organize soymuşlar' dedi ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.


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