Avrupa Birliği'nin (AB), 7 ülkenin katıldığı PRİMA Projesi çerçevesinde Aydın'da üretilen deve sütü dünya ülkelerine pazarlanacak. Türkiye'den 3 paydaşı bulunan proje kapsamında kilosu yurt içi ve dışında 100 liradan satılan deve sütünün ülke ekonomisine katkı sağlamasının beklendiği bildirildi.
Aydın'ın deve sütünü dünya pazarına taşıyacak proje! Kilosu 100 TL03.09.2019 20:11
- Aydın'ın deve sütünü dünya pazarına taşıyacak proje! Kilosu 100 TL
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