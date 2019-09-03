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Aydın'ın deve sütünü dünya pazarına taşıyacak proje! Kilosu 100 TL

03.09.2019 20:11

Avrupa Birliği'nin (AB), 7 ülkenin katıldığı PRİMA Projesi çerçevesinde Aydın'da üretilen deve sütü dünya ülkelerine pazarlanacak. Türkiye'den 3 paydaşı bulunan proje kapsamında kilosu yurt içi ve dışında 100 liradan satılan deve sütünün ülke ekonomisine katkı sağlamasının beklendiği bildirildi.


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