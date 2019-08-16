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Aydın'da Merve'yi öldüren cani, 1 hafta önce de darp etmiş

16.08.2019 20:00

Aydın’da, Muhammet Gürsoy (27) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Merve Kotan (19) ile Ekim Türkmen (22), bugün toprağa verildi. Cenaze töreninde konuşan Merve Kotan’ın babası Salih Kotan, kızının Muhammet Gürsoy’dan ayrılmak istediğini, ancak korktuğu için ayrılmadığını söyledi.


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