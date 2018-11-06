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Aydın'da kahreden kaza: 'Daha 3 aylık çocuğun vardı...'

06 Kasım 2018, Salı

Aydın'da pazarcılık yapan Erdi Gürbüz (29) ve Recai Şimşek (59) bu sabah işe gitmek için otomobille yola çıktı. Recai Şimşek'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole devrildi. Erdi Gürbüz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın haberini alan yakınları ise feryat etti: "Daha 3 aylık çocuğun vardı. Çocuğunu bırakıp nerelere gittin."


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