Aydın'ın Efeler ilçesinde, film karakterlerinin maskeleriyle 4 okuldan toplam 5 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenip polis tarafından yakalanan 3'ü lise öğrencisi 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden yaşı büyük olan 2'si tutuklanırken, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın'da film karakterlerinin maskeleriyle okul soyan hırsızlar kameraya yansıdı14.02.2019 20:17
- Aydın'da film karakterlerinin maskeleriyle okul soyan hırsızlar kameraya yansıdı
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