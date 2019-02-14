Aydın'da film karakterlerinin maskeleriyle okul soyan hırsızlar kameraya yansıdı 14.02.2019 20:17

Aydın'ın Efeler ilçesinde, film karakterlerinin maskeleriyle 4 okuldan toplam 5 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenip polis tarafından yakalanan 3'ü lise öğrencisi 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden yaşı büyük olan 2'si tutuklanırken, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.