Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş tedavi gördüğü hastaneden vefat etti. 86 yaşında hayata veda eden Denktaş'ın zatürre teşhisiyle yaklaşık 1 ay önce hastaneye kaldırılmıştı. Aydın Denktaş'ın tedavisine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'de devam ediliyordu. Bir süre önce yoğun bakımdan çıkarılarak göğüs hastalıkları servisine alınan Aydın Denktaş'ın durumu yeniden ağırlaşmıştı. Kanındaki iltihabın yoğun olduğu tespit edilen Denktaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aydın Denktaş vefat etti (KKTC 1.Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eşi)02 Şubat 2019, Cumartesi
- Aydın Denktaş vefat etti (KKTC 1.Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eşi)
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