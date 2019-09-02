Ayder'de tartışma konusu olan salıncaklar kaldırıldı (Video) 02.09.2019 18:13

Rize'deki Ayder Yaylası'na kaçak şekilde kurulan salıncaklar kaldırıldı. Kaymakam Vekili Bayram Sağır, salıncakların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kaldırıldığını söyledi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kaçak yapılan salıncaklar kaldırıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yıkım ihalesinin ardından 25 salıncak ile kaçak ve ruhsatsız yapılarla ilgili Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı. Durumun yapı ve salıncak sahiplerine tebligatla bildirilmesinin ardından 12 kişi salıncaklarını kendisi kaldırırdı.

Geri kalan 13 salıncak ise jandarma kontrolünde yıkım ekibi tarafından söküldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise salıncaklar nedeniyle zarar gören alanda çimleme çalışması yaptı. Salıncakların yanı sıra alanda bulunan masa, sandalye ve 2 seyyar büfe kaldırıldı.

Yıkım çalışmalarını Çamlıhemşin Kaymakam Vekili Bayram Sağır da takip etti. Sağır yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Rize gezisinde "Ayder'in eski güzel günlerine kavuşabilmesi adına salıncakların kaldırılması talimatı verdiğini" söyledi.

Ayder'in fotoğraflardaki gibi yeniden şekillenmesi için çalışma yürüttüklerini ifade eden Sağır, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bu yönde çalışması ve valiliğimiz koordinatörlüğünde sabah itibarıyla çalışmalara başladık. Vatandaşlarımıza tebligat yapılmıştı. Dün bazı vatandaşlarımız kendileri söktü. Henüz kendisi sökmeyen vatandaşlarımızın salıncaklarını Çevre Şehircilik ve İl Özel idare ekipleri ile yıkımına başlamış olduk" diye konuştu.

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Ayder Yaylası'nda otel ve otopark inşaatına başlayacaklarını söylemişti. Yayladaki salıncaklar sökülmeye devam edilirken bölgede incelemelerde bulunan Avcı, "Ayder'de bir dönüşüm başlatıyoruz. Otopark ihalesi ve otel yapılmaya başlanacak. Dönüşüme tabi tutulacak binaların yapı çalışmalarına başlanacak" ifadelerini kullandı.