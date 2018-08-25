Yol Durumu
  • Anasayfa
  • Web TV
  • Ayder Yaylası değişiyor! İşte yeni yüzüyle Ayder Yaylası...

Ayder Yaylası değişiyor! İşte yeni yüzüyle Ayder Yaylası...

25 Ağustos 2018, Cumartesi

Başkan Erdoğan'ın "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" açıklamalarından sonra gündeme gelen Türkiye'nin en ünlü turizm merkezlerinden biri olan Rize'nin Ayder Yaylası için harekete geçildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları