Başkan Erdoğan'ın "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" açıklamalarından sonra gündeme gelen Türkiye'nin en ünlü turizm merkezlerinden biri olan Rize'nin Ayder Yaylası için harekete geçildi.
Ayder Yaylası değişiyor! İşte yeni yüzüyle Ayder Yaylası...25 Ağustos 2018, Cumartesi
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