TRT'nin sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'de " Ayasofya" sahnesi geceye damgasını vurdu...
"Ayasofya hep İslam’ın kalacaktır"03 Şubat 2018, Cumartesi
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