Ayaküstü "Kaşıkçı" cinayeti konuşması

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılan Emmanuel Macron, Suudi Veliaht Prens ile ayaküstü konuşarak bin Selman'dan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya uluslararası uzmanları dahil etmesini istedi.
Ayaküstü "Kaşıkçı" cinayeti konuşması01 Aralık 2018, Cumartesi
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