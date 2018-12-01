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Ayaküstü "Kaşıkçı" cinayeti konuşması

01 Aralık 2018, Cumartesi

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılan Emmanuel Macron, Suudi Veliaht Prens ile ayaküstü konuşarak bin Selman'dan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya uluslararası uzmanları dahil etmesini istedi.


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