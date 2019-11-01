Ayağına düşen 'aslan balığı' öldürüyordu 01.11.2019 16:03

Antalya'da, amatör balıkçı Serdar Söyler, zıpkınla avladığı aslan balığının (pterois miles) ayağına düşmesi nedeniyle zehirlendi. Günlerce tedavi gördüğünü, ayağındaki dokunun öldüğünü belirten Söyler, "Aslan balığının ölüsü bile öldürüyor" ifadelerini kullandı.

Dünyada Hint Okyanusu'nda yaşayan ve en zehirli balık türlerinden biri olan aslan balığı, deniz suyunun ısınmasıyla doğal yaşam alanından çıkarak, önce Akdeniz'i ardından Ege Denizi'ni istila etti. Hızla çoğalan aslan balığı, yılda yaklaşık 2 milyon yumurta bırakıyor. Deniz canlılarını yok eden balık, Antalya'da Kekova, Kaş ve Kalkan'dan sonra Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan ile Marmaris ve Bodrum, İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında balıkçı ağlarına takıldı.





AYAĞINA DÜŞTÜ

Uzmanlar, zehirli olan aslan balığına dokunulmaması uyarısında bulunurken, Antalya'da oturan Serdar Söyler, denizde, kayalık bölgede zıpkınla aslan balığı avladı. Söyler, avladığı aslan balığını kıyıya çıkardıktan sonra zıpkının ucunda ölmesini bekledi. Telef olan balık, zıpkından kayarak, Söyler'in ayağına düştü. Balığın dikenlerinin zehirli olduğunu bilen Söyler, hastaneye gitmeden önce buzla ayağına müdahale etti.





AYAĞINDAKİ DOKULAR ÖLDÜ

Ayağı şişen Serdar Söyler, hastaneye giderek, durumu anlattı. Müdahaleden sonra acıları kesilmeyen Söyler, defalarca hastaneye gitti. Söyler'in ayağında doku ölümü gerçekleştiği tespit edildi. Balığın üremesini engellemek amacıyla avladığını kaydeden Söyler, "Zıpkının ucunda balığı denizden çıkardım. Zıpkında ölmesini bekledim. Balık ölünce gevşedi, geri doğru kayarak yere düştü. Balığın zehirli dikeni ayağıma hafifçe dokundu. Zehirleyebileceğini bildiğim için buzla tedavi uyguladım, sonra hastaneye gittim" diye konuştu.





Doktorların ilk kez bu tip vaka ile karşılaştığını söylediğini belirten Söyler, "Daha önce karşılaşmadıkları için nasıl bir tedavi uygulayacaklarını bilemediler. Serum verdiler ama uyguladıkları tedavi, zehirli bir hayvanın sokmasına karşı yapıldı. Hastaneden ayrıldım ama ayağım çok şişti. Birkaç defa daha hastaneye gittim. Ayağımın belirli noktaları suyla doldu" dedi.



ÖLÜSÜ BİLE ÖLDÜRÜYOR

Aslan balığının ölüsü ya da dirisiyle temas edilmemesi gerektiğini kaydeden Söyler, "Temas edilirse de ilk anda sıcak suyla müdahale etmeleri gerekiyormuş. Ben bunu bilmediğim için önce buz uygulaması yaptım birkaç dakika. Meğerse tam tersini yapmam gerekiyormuş. O kadar kuvvetli bir zehiri var ki ölüsü bile bir insanı öldürebiliyor" diye konuştu.





'SICAK SUYLA MÜDAHALE EDİN'

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise "Olay karada gerçekleşmiş. Denizde korkmaya gerek yok. Bu tür vakalar ya ağda tutma sonrası ya da olta ve zıpkın sonrası avlanmada gerçekleşiyor. Serdar beyin ayağında doku ölümü gerçekleşmiş. Bu tür olaylarda genelde sıcak su uygulanması gerekiyor. Ayak, yakacak dereceye kadar sıcak suda bekletilseydi bu hale gelmeyecekti. Bu uygulama zehrin etkisini kaybetmesini sağlıyor. Eğer müdahalede gecikilme olursa ciddi durumlarla karşılaşılabilirdi" dedi.



TÜRKİYE'YE KIZILDENİZ'DEN GELDİ

Aslan balığının çok hızlı üreyen ve tehlikeli tür olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Gökoğlu, zehirli dikenlerinin tehlike saçtığını kaydetti. Türkiye sularına Kızıldeniz'den gelen aslan balığına kesinlikle dokunulmaması konusunda uyaran Gökoğlu, "Küresel ısınma nedeniyle Kızıldeniz yoluyla Akdeniz'e geçiş yapan bu tür, çok yavaş hareket ediyor. Dokunulmadığı sürece zarar vermez" diye konuştu.



ASLAN BALIĞI

Pektoral (göğüs) yüzgeçlerinde bulunan zehirli dikenlere sahiptir. Bu sırt yüzgeçlerindeki dikenimsi yapılar zehirlidir. Aslan balığı bu yapıları ile bir canlıyı sokması halinde öldürebilir. Doğal yaşam alanları Hint-Pasifik Okyanusu ve Kızıldeniz'de mercan resifleri olan avcı, etçil bir balıktır. Bunlar volitan aslan balığının genel özelliklerinden birkaçı. Her ne kadar doğal yaşam alanları Hint-Pasifik Okyanusu olsa da insan etkenleri sonucu bazı türlerinin, Atlas Okyanusu'na, Amerika'nın doğu sahillerine ve Karayipler'e uzanan bir alanda yayıldığı görüldü. Aslan balıkları göz alıcı renkleri, gösterişli yüzgeçleri, kırmızı ve esmer çizgileriyle tuzlu su akvaryumlarında beslenebilen bir prestij balığıdır. Bakımı uzmanlık isteyen aslan balığının yetişkin ergin bireyleri 35-38 santim uzunluğa ve 480 gram ağırlığa kadar ulaşabilen bir balıktır. Aslan balıkları kendinden küçük balık, yumuşakçalar ve eklembacaklılar ile beslenebilen avcı bir türü olduğu için en az 250-300 litrelik standart tuzlu su karışımında kendi boyutlarına uygun büyüklükte balıklar ile topluca bakılabilir.