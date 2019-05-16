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Avusturyalı vekil Martha Bissmann başörtü yasağını protesto edip Meclis’te başörtüsü taktı

16.05.2019 23:14

Avusturyalı vekil Martha Bissmann başörtü yasağını protesto edip Avusturya Ulusal Meclisi'nde başörtüsü taktı. Bağımsız Milletvekili Martha Bissman,"Evet bana bakın, sizce ne değişti? Hala vekil değil miyim? O özgür, feminist ve mezhebe bağlı olmayan kadın değil miyim? Müslüman kadınlardan çok şey öğrenebiliriz” ifadelerini kullandı.


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