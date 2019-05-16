Avusturyalı vekil Martha Bissmann başörtü yasağını protesto edip Meclis’te başörtüsü taktı

Avusturyalı vekil Martha Bissmann başörtü yasağını protesto edip Avusturya Ulusal Meclisi'nde başörtüsü taktı. Bağımsız Milletvekili Martha Bissman,"Evet bana bakın, sizce ne değişti? Hala vekil değil miyim? O özgür, feminist ve mezhebe bağlı olmayan kadın değil miyim? Müslüman kadınlardan çok şey öğrenebiliriz” ifadelerini kullandı.
Avusturyalı vekil Martha Bissmann başörtü yasağını protesto edip Meclis’te başörtüsü taktı16.05.2019 23:14
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