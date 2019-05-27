Avusturya'da Sebastian Kurz liderliğindeki hükümet düştü

Avusturya'da mecliste güven oyu alamayan Başbakan Sebastian Kurz liderliğindeki hükümet düştü. Ulusal meclisin aldığı kararın ardından Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in ülkeyi seçime götürecek yeni bir başbakanı görevlendirmesi bekleniyor.
Avusturya'da Sebastian Kurz liderliğindeki hükümet düştü27.05.2019 19:46
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