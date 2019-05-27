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Avusturya'da Sebastian Kurz liderliğindeki hükümet düştü

27.05.2019 19:46

Avusturya'da mecliste güven oyu alamayan Başbakan Sebastian Kurz liderliğindeki hükümet düştü. Ulusal meclisin aldığı kararın ardından Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in ülkeyi seçime götürecek yeni bir başbakanı görevlendirmesi bekleniyor.


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