Avusturya'da koalisyon dağıldı! Erken seçime gidiliyor

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, aşırı sağcı parti FPÖ ile kurulan koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıkladı.
Avusturya'da koalisyon dağıldı! Erken seçime gidiliyor18.05.2019 21:29
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