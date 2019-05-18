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Avusturya'da koalisyon dağıldı! Erken seçime gidiliyor

18.05.2019 21:29

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, aşırı sağcı parti FPÖ ile kurulan koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıkladı.


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