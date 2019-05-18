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Avusturya Başbakan Yardımcısı Strache''nin skandal görüntüleri

18.05.2019 21:40

Avusturya Başbakan Yardımcısı Strache'nin bir Rus yatırımcıya seçimlerde maddi yardımda bulunması karşılığında kamu ihalelerinde kolaylık sağlama sözü verdiği gizli görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache, görevinden istifa etti.


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