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Avustralya’da üç gözlü yılan bulundu

02.05.2019 17:02

Avustralya’nın Kuzey Bölgesi'nin başkenti Darwin'e yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Humpty Doo kasabası yakınlarındaki Arnhem kara yolunda üç gözlü yılan bulunduğu bildirildi.


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