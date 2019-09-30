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Avustralya’da askeri kargo uçağı, gökdelenlerin arasında uçtu

30.09.2019 21:47

Avustralya’da düzenlenen hava şovunda, gökdelenlerin arasından uçan askeri kargo uçağı, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Her yıl düzenlenen hava şovuna katılımın hayli yüksek olduğu açıklandı.


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