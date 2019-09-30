Avustralya’da düzenlenen hava şovunda, gökdelenlerin arasından uçan askeri kargo uçağı, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Her yıl düzenlenen hava şovuna katılımın hayli yüksek olduğu açıklandı.
Avustralya’da askeri kargo uçağı, gökdelenlerin arasında uçtu30.09.2019 21:47
- Avustralya’da askeri kargo uçağı, gökdelenlerin arasında uçtu
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