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Avukatla hakim arasında 'etek boyu' tartışması

30.05.2019 14:16

İstanbul’da 2. İş Mahkemesi’nde avukat Tuğçe Çetin’in etek boyunun kısa olduğunu iddia edip tutanak tutan ve fotoğrafının çekilmesini isteyen hâkim Mehmet Yoylu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevden uzaklaştırıldı. Avukat Tuğçe Çetin ise aynı eteği giyerek bugün eşiyle birlikte adliyeye geldi.


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