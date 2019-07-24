Haberler Web TV Avukat Yasin Şamlı'dan Hakan Atilla açıklaması: 95 yılla şantaj ettiler, doğrudan vazgeçmedi

Avukat Yasin Şamlı'dan Hakan Atilla açıklaması: 95 yılla şantaj ettiler, doğrudan vazgeçmedi

24.07.2019 14:12

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının devamı niteliğinde olan bir dava nedeniyle ABD'de tutuklanan eski Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla Türkiye'ye geldi. 28 ay boyunca suçsuz yere hapis yatan ancak Türkiye aleyhine herhangi bir ifade vermeyen Atilla'yı havaalanında ailesi ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı. Avukat Yasin Şamlı A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. İşte Yasin Şamlı'nın konuyla ilgili çarpıcı açıklamaları...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları