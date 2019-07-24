FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının devamı niteliğinde olan bir dava nedeniyle ABD'de tutuklanan eski Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla Türkiye'ye geldi. 28 ay boyunca suçsuz yere hapis yatan ancak Türkiye aleyhine herhangi bir ifade vermeyen Atilla'yı havaalanında ailesi ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı. Avukat Yasin Şamlı A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. İşte Yasin Şamlı'nın konuyla ilgili çarpıcı açıklamaları...
Avukat Yasin Şamlı'dan Hakan Atilla açıklaması: 95 yılla şantaj ettiler, doğrudan vazgeçmedi24.07.2019 14:12
- Avukat Yasin Şamlı'dan Hakan Atilla açıklaması: 95 yılla şantaj ettiler, doğrudan vazgeçmedi
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