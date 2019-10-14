Avrupa'nın göbeğinde rezalet! PKK ile İsrail el ele! 14.10.2019 15:41

PKK yandaşları, Türkiye’nin güney sınırlarındaki tehdide karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na karşı Hollanda’da gösteri düzenledi. Düzenlenen skandal gösteride katil devlet İsrail’in bayraklarının da olması dikkat çekti.

Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla Suriye halkının topraklarına geri dönmesi ve terör koridorunun önlenmesi amacıyla devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, ilk andan itibaren çoğu Avrupa ülkesi tarafından itirazlarla karşılandı.

Fransa ve Almanya'nın harekata karşı skandal ifadeleri terör örgütlerine karşı sempatisini bir kez daha belirlemiş oldu.

Avrupa'nın birçok kentinde harekata ilişkin skandal gösteriler düzenleniyor.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bebek katili PKK/YPG terör örgütü yanlıları, katil devlet İsrail bayraklarını açan terör sevicileri ile gösteri düzenledi.