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Avrupa’nın en uzunu olacak Zigana Tüneli’nin yüzde 60'ı tamamlandı

01.05.2019 12:20

Doğu Karadeniz Bölgesi’ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran’a bağlayan tarihi İpek Yolu’nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise 14,5 kilometreyle en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli’nin inşaatı devam ediyor. Yüzde 60'ı biten tünel inşaatının, gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor.


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