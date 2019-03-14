Avrupa'nın en büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesi bugün açılıyor 14.03.2019 10:01

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tüm birimleri tek seferde inşa edilen 3. büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesinin resmi açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Ankara Şehir Hastanesi ile Türkiye, en büyük şehir hastanesine kavuşacak.