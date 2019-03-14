Haberler Web TV Avrupa'nın en büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesi bugün açılıyor

Avrupa'nın en büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesi bugün açılıyor

14.03.2019 10:01

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tüm birimleri tek seferde inşa edilen 3. büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesinin resmi açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Ankara Şehir Hastanesi ile Türkiye, en büyük şehir hastanesine kavuşacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları