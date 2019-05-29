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Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

29.05.2019 11:41

İstanbul Emniyeti ve MİT, uluslararası alanda göçmen kaçıran ve açık denizlerdeki kaçak göçmenlerin ölümlerinden sorumlu tutulan uluslararası bir çeteyi eş zamanlı operasyonla çökertti. Çetenin bir çok ülkede aranan "Haval" kod isimli lideri göçmen kaçakçılığı baronu Akbar Omar Tawfeeq yakalandı. Kaçak göçmenlerin çete tarafından götürüldüğü İngiliz, Ukrayna ve İtalya Polisi de uluslararası operasyona destek verdi. 6 araç, 13 tekne ele geçirildi. 569 kaçak göçmen gözaltına alınarak kurtarıldı. 25 çete üyesinden 20'si tutuklandı.


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