Avrupa'da yuvalanan terör örgütü PKK/YPG son günlerde provakasyonlarını arttırdı. Türkiye Afrin'de hainleri vurdukça Avrupa'dan ses veren terör örgütlerinin amacı ne?
Avrupa'daki YPG/PKK provakasyonlarının amacı ne?12 Mart 2018, Pazartesi
- Rize'de PÖH'ler Afrin'e uğurlandı
- İşte PYD'nin Afrin'deki Pentagon'u
- İşte PYD'nin Afrin'deki Pentagon'u
- İBB'den Necip Fazıl Müzesi
- Lazer Güdüm Kiti Türk Hava Kuvvetleri'ne güç katacak!
- Afrin'de PKK/PYD'den sivillere engel
- Azeri vekilden polis okulunda dostluk mesajı
- Hani'de İstiklal Marşı'nı Afrin'deki Mehmetçik için seslendirdiler
- Türk bayrağını indirmek isteyen kişiye linç girişimi
- Afrin'de siviller evlerini terk ediyorlar
- Afrin'de merkezin kuşatılmasına 1,5 km kaldı
- İlahiyatçılardan tepkiler devam ediyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.