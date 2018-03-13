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Avrupa'daki YPG/PKK provakasyonlarının amacı ne?

12 Mart 2018, Pazartesi

Avrupa'da yuvalanan terör örgütü PKK/YPG son günlerde provakasyonlarını arttırdı. Türkiye Afrin'de hainleri vurdukça Avrupa'dan ses veren terör örgütlerinin amacı ne?

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