Avrupa Parlementosu üyesi Zdechovsky Evlat Nöbeti’ndeki aileleri ziyaret etti 07.11.2019 15:14

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneler hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky, Diyarbakır Annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak umuduyla HDP binası önünde 66 gündür sürdürdüğü evlat nöbetini ziyaret etti.

Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky, Diyarbakır Annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak umuduyla HDP binası önünde 66 gündür sürdürdüğü evlat nöbetini ziyaret etti.

Diyarbakır'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını belirterek HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelerin direnişi devam ediyor.

Avrupa Parlamentosu'nun Çek üyesi Tomas Zdechovsky, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemini 66 gündür sürdüren "Diyarbakır Annelerini" ziyaret etti.

Zdechovsky, evlat nöbetindeki ailelerin tek tek elini sıktı. Evlatlarının yanlarından ayırmadıkları fotoğraflarını Zdechovsky'ye göstererek "evlatlarımızı istiyoruz" diyen anneler, çocuklarının kaç yaşında olduklarını ve onlardan kaç yıldır haber alamadıklarını söyledi.

Annelerle tek tek konuşan ve onların hikayelerini dinleyen Zdechovsky'nin çok üzüldüğü, evlat nöbetindeki ailelerde olan görüşmelerini tamamlayınca bir basın açıklaması yapacağı belirtiliyor.