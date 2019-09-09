Avrupa kornerden 2 gol atıp hat-trick yapan defans oyuncusu Joe Jacobson'u konuşuyor

İngiltere 1. Lig'de Wycombe Wanderers sahasında Lincoln City ile karşılaştı. Wycombe Wanderers forması giyen defans oyuncusu Joe Jacobson, Lincoln City maçında hat-trick yaparak uzun süre akıllardan çıkmayacak bir performansa imza attı. 32 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu takımının 3-1 galip ayrıldığı maçta 1'i frikikten ikiside kornerden olmak üzere 3 gollük performansıyla maça damgasını vurdu. İşte Joe Jacobson'un attığı birbirinden güzel 3 golü...
Avrupa kornerden 2 gol atıp hat-trick yapan defans oyuncusu Joe Jacobson'u konuşuyor09.09.2019 16:46
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