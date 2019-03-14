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Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye 1.5 milyar euro

14.03.2019 15:52

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini:"Türkiye'deki Suriyeliler için ikinci 3 milyar avronun 1,5 milyarını aktaracağımızı teyit etmek isterim." dedi.


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