Haberler Web TV Avrupa Birliği Brexit için son noktayı koydu

Avrupa Birliği Brexit için son noktayı koydu

06.03.2019 17:26

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının 15 Ocak'ta parlamentoda ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından önemli bir gelişme yaşandı. Avrupa Birliği, Brexit çıkmazı için şimdilik bir çözüm yolu kalmadığını açıkladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları