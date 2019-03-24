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Avrasya Tüneli ve bazı yollar trafiğe kapatıldı

24.03.2019 09:11

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı Yenikapı'daki "Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi" nedeniyle Avrasya Tüneli ile bazı yollar trafiğe kapatıldı.


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