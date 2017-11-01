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AVM'ye saldırı hazırlığında olan DEAŞ üyeleri böyle keşif yapmış

01 Kasım 2017, Çarşamba
Bayrampaşa'da AVM'de yakalanan DEAŞ terör örgütü üyelerinin hücre evlerinden ayrıldıktan sonra eylem yapacakları bölgelerde keşif yaptıkları anların fotoğrafları ortaya çıktı. Teröristlerin aile görüntüsü vermesi dikkat çekti.
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