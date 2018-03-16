AVM'leri mesken edinen yankesicilik şebekeleri çökertildi 15 Mart 2018, Perşembe

İstanbul'da özellikle AVM'leri mesken edinip kadınları hedef alarak, 125 yan yankesicilik suçu işleyen, aralarında çocuklarında bulunan ve 3 ayrı şebekeden oldukları belirlenen 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Baz yankesicilik anları güvenlik kameralarına, yankesicilere yapılan operasyon ise polis kamerasına yansıdı.