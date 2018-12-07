Avengers: Endgame'in ilk fragmanı yayınlandı 07 Aralık 2018, Cuma

Marvel çizgi romanlarındaki süper kahramanların bir araya geldiği Avengers serisinin, 2019'da vizyona girecek dördüncü filminin ilk fragmanı yayınlandı. Ayrıca Avengers'ın son filminin adının 'Endgame' olacağı açıklandı. Avengers:Endgame fragmanını izleyenler, film için sabırsızlanmaya başladı bile.