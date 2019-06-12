Avcılar'da panik! Can havliyle dışarı çıktılar

Avcılar'da bulunan bir binada haşerelere karşı yapılan ilaçlamanın ardından bina sakinlerinden 6 kişi zehirlendi. Hastaneye kaldırılanlar tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
Avcılar'da panik! Can havliyle dışarı çıktılar12.06.2019 01:58
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