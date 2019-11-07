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Avcılar'da okul bahçesinde dehşet! Servis aracı öğrenciyi ezdi

07.11.2019 13:34

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan bir ilkokulun bahçesinde, manevra yapmaya çalışan servis aracı bir öğrenciyi ezdi. Hastaneye kaldırılan 2. sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Avcılar'da bulunan bir ilkokulun bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu tüm müdahalelere hayatını kaybetti.
Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracı, manevra yaptığı sırada bir kız öğrenciye çarptı. Yaralanan öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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