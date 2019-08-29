Avcılar’da minibüsçülerin kavgasında silahlar konuştu: 1 yaralı 29.08.2019 06:37

Avcılar’da, minibüsçüler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Mermilerin yağdığı kavgada 1 minibüsçü yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı.