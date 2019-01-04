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Avcılar'da dehşet! Ortaokul öğrencisi arkadaşını bıçakladı

04 Ocak 2019, Cuma

Avcılar'da bulunan bir ortaokulda 14 yaşındaki öğrenci arkadaşını göğsünden bıçakladı. Yaralı öğrenci apar topar hastaneye kaldırılırken, bıçaklama olayına karışan öğrenci gözaltına alındı.


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