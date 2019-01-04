Avcılar'da dehşet! Ortaokul öğrencisi arkadaşını bıçakladı

Avcılar'da bulunan bir ortaokulda 14 yaşındaki öğrenci arkadaşını göğsünden bıçakladı. Yaralı öğrenci apar topar hastaneye kaldırılırken, bıçaklama olayına karışan öğrenci gözaltına alındı.
Avcılar'da dehşet! Ortaokul öğrencisi arkadaşını bıçakladı04 Ocak 2019, Cuma
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