Avcılar’da bir okulda bulunan veli ile öğrenci arasında çıkan tartışma veli yakınlarının gelmesi ile büyüdü. Okulu basan veliler ve öğretmenler arasındaki arbede okulun kamerasına yansıdı. Öte yandan, başka veliler de çocukların önünde yaşanan kavgaya tepki gösterdi.
Avcılar’da dehşet! Öğretmene kızıp, okulu bastılar…30 Kasım 2018, Cuma
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