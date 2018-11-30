Haberler Web TV Avcılar’da dehşet! Öğretmene kızıp, okulu bastılar…

Avcılar’da dehşet! Öğretmene kızıp, okulu bastılar…

30 Kasım 2018, Cuma

Avcılar’da bir okulda bulunan veli ile öğrenci arasında çıkan tartışma veli yakınlarının gelmesi ile büyüdü. Okulu basan veliler ve öğretmenler arasındaki arbede okulun kamerasına yansıdı. Öte yandan, başka veliler de çocukların önünde yaşanan kavgaya tepki gösterdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları