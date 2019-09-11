Avcılar'da belediye otobüsü dehşet saçtı! 5 yaralı 11.09.2019 12:36

Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT aracı kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan park halindeki araçlara çarptı. Yaşanan kazada otobüs şoförüyle birlikte 5 kişi yaralandı.

Avcılar'da, iddialara göre belediyenin yolu sulamasından kaynaklanan kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü park halindeki iki araca çarptı. Bu araçların da park halindeki başka araçlara çarpmasıyla sonuçlanan kazada otobüs şoförüyle birlikte 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.45 sıralarında Ambarlı Meydan'da meydana geldi.

Hüseyin Çiçek yönetimindeki 34 VT 4250 plakalı İETT otobüsü Cihangir'deki hareket alanından çıktıktan sonra Ambarlı Meydanı'na yaklaştı. Eğimli ve kaygan yolda otobüsün şoförü Çiçek, direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki minibüse çarptı. Bu minibüs de çarpmanın şiddetiyle yine park halindeki otomobile çarptı. Rampada hızla giden otobüs daha sonra park halindeki bir başka minibüse, bu minibüs de yine park halindeki bir kamyonete çarptı. Toplam 5 aracın hasar gördüğü kazada araç sürücüsü Hüseyin Çiçek'in yanı sıra hafif yaralı yolcular Hülya Topcucan, Arzu Karakaş, Derya Toprak ile bir başka yolcu Avcılar'daki Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafif yaralı otobüs şoförü Hüseyin Çiçek, DHA muhabirine, "Önümde belediyenin sulama aracı vardı. Yol rampada kayganlaştı. Direksiyon kontrolünü yitirdim" dedi. Yolcular da, belediyenin sabah erken saatlerde işe giitmek için acele ettiklerini, böyle bir ortamda yolun sulanmasının kazalara davetiye çıkardığını belirterek, uygulamaya tepki gösterdi.