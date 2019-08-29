Avcılar E-5’te zincirleme trafik kazası 29.08.2019 07:21

Avcılar D-100 Karayolunda, 4 aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından ikinci bir zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya sebep olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, bir sürücünün ise araçtan fırladığı kazada, 1’i ağır, 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan bir tane sürücü, alkolmetreyi üflemek istemeyince kaçmaya çalıştı, sürücü polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

ALKOLMETREYE