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Avcılar Denizköşkler’de bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı (Video)

27.09.2019 00:52

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören Avcılar Denizköşkler Mahallesindeki bir bina ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.


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