İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören Avcılar Denizköşkler Mahallesindeki bir bina ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.
Avcılar Denizköşkler’de bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı (Video)27.09.2019 00:52
- Avcılar Denizköşkler’de bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı (Video)
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