CHP'nin Avcılar Adayı Turan Hançerli'nin eşi Deniz Hançerli'nin DSP'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli'ye küfür ettiği görüntüler ortaya çıktı. Benli, CHP'nin Avcılar Adayı Turan Hançerli'nin eşi Deniz Hançerli hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Avcılar Belediyesi'nde küfür skandalı! İşte o görüntüler29.03.2019 23:54
- Başkan Erdoğan'dan canlı yayında çok kritik açıklamalar
- İYİ Partili Mine Koraş tarafından rencide edilen Yusuf Özoğul Başkan Erdoğan'ın davetine icabet için yola çıktı
- Avcılar Belediyesi'nde küfür skandalı! İşte o görüntüler
- Başkan Erdoğan'dan canlı yayında çok kritik açıklamalar
- Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Sarıyer'de halka hitap etti
- 15 Temmuz Derneği'nden anlamlı video
- CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde rüşvet çarkı! Meclis üyesi İsmail Taş itiraf etti
- Kapalıçarşı esnafından ekonomi yönetimine destek
- Saadet Partisi Şanlıurfa adayı Sabahattin Cevheri itiraf etti: Kandil bize destek veriyor
- Otogarda seçim yoğunluğu! Bütün otobüsler doldu
- Müge Anlı canlı yayında Palu ailesine benzeyen hikayedeki gerçekleri ifşa etti! (29 Mart) Müge Anlı son bölüm full izle
- Kuzey Irak'taki terör hedefleri imha edildi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.