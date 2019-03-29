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Avcılar Belediyesi'nde küfür skandalı! İşte o görüntüler

29.03.2019 23:54

CHP'nin Avcılar Adayı Turan Hançerli'nin eşi Deniz Hançerli'nin DSP'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli'ye küfür ettiği görüntüler ortaya çıktı. Benli, CHP'nin Avcılar Adayı Turan Hançerli'nin eşi Deniz Hançerli hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.


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