'Avcı kız' operasyonunda flaş gelişme! 30.07.2019 23:30

Ankara’da, ’avcı kız’ adını verdikleri kadınların sosyal medyadan tanışıp, tuzağa düşürdüğü erkekleri, pavyon ve gece kulüplerinde ’fazla hesap’ yöntemiyle gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 99 şüpheliden 8’i savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 91 şüpheliden 36’sı adli kontrol şartıyla, 3’ü ev hapsi ile serbest bırakılırken, 52 kişi ise tutuklandı.