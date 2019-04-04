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Avam Kamarası'ndan "anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya onay

04.04.2019 09:59

İngiltere'de bir grup milletvekilinin, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasını (Brexit) önlemeye dönük yasa tasarısı Avam Kamarası'nda kabul edildi.


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