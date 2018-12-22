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Atmaca füzesi Sinop’ta test edildi

22 Aralık 2018, Cumartesi

Savunma Sanayi Başkanlığı(SSB), Atmaca füzesini Sinop’ta bugün test etti. Atmaca, Türkiye’nin ilk deniz füzesi olma özelliğini de taşıyor


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