ATM sırasında 90 yaşındaki kadına uçan tekme attı 05 Aralık 2018, Çarşamba

Avustralya'da bir saldırgan, ATM sırasında bekleyen 90 yaşındaki bir kadına ve 29 yaşındaki torununa saldırdı. Avustralya'nın batısındaki Perth bölgesinde bir adam, 90 yaşındaki yaşlı kadın ve torununa saldırdı. ATM'den para çekmek için bekleyen yaşlı kadın ve 29 yaşındaki torunu, acımasız bir adamın saldırısına uğradı. 36 yaşındaki Troy Andrew Sargent isimli saldırgan, şüpheli davranışlar sergilemeye başladı. ATM'de kendisinin arkasında bekleyen yaşlı kadın ve torununa doğru baktı. Sonra bir anda 29 yaşındaki Jacqui'nin yüzüne yumruk attı. Saldırgan yürümeye devam etti. Birkaç saniye içinde tekrar döndü, bu sefer yaşlı kadının yüzüne uçan tekme savurdu. Hem yaşlı kadın hem de torunu yere yığıldı. Yaşlı kadının başını kaldırıma çarptığı belirtildi. Doktorlar, 90 yaşındaki kadıncağızın ölümden şans eseri kurtulduğunu açıkladı.