Sarıyer'de atın üzerinde gezen bir kişi atla birlikte denize düştü. Atın sahibi çevredekiler tarafından kurtarılırken atın kurtarılması için olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı.
Atla birlikte denize düştü26 Ağustos 2018, Pazar
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