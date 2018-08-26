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Atla birlikte denize düştü

26 Ağustos 2018, Pazar

Sarıyer'de atın üzerinde gezen bir kişi atla birlikte denize düştü. Atın sahibi çevredekiler tarafından kurtarılırken atın kurtarılması için olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı.

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