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Atilla Taş Metris Cezaevi'ne gönderildi

09 Kasım 2018, Cuma

Atilla Taş, yargılandığı FETÖ davasında, "FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için gözaltına alındı. Atilla Taş'ın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Buradaki işlemlerinin ardırdan cezaevine gönderildi.


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