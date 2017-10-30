TSK, Cumhuriyet'in 94'üncü yıl dönümüne özel Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim kutlamalarındaki görüntülerini arşivden çıkardı. Görüntülerde, Mustafa Kemal Atatürk'ün tören alanına gelmesi, karşılanması ve resmi geçit törenini ayakta izlemesi yer alıyor.
Atatürk'ün son 29 Ekim görüntüleri29 Ekim 2017, Pazar
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