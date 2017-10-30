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Atatürk'ün son 29 Ekim görüntüleri

29 Ekim 2017, Pazar

TSK, Cumhuriyet'in 94'üncü yıl dönümüne özel Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim kutlamalarındaki görüntülerini arşivden çıkardı. Görüntülerde, Mustafa Kemal Atatürk'ün tören alanına gelmesi, karşılanması ve resmi geçit törenini ayakta izlemesi yer alıyor.

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